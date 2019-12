Dondurma yerken sağlığınızdan olmayın!

Uzmanlar, sıcak havaların vazgeçilmez gıdası olan dondurmanın kalitesiz ve hijyenik olmayan ortamlarda üretilmesi halinde insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.



Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çelebi, dondurmanın güvenli gıda kurallarına uygun, hijyenik şekilde üretilip satıldığı taktirde oldukça besleyici bir ürün olduğunu belirterek, "Dondurma düzenli beslenme için her gün tüketilmesi tavsiye edilen süt ve süt ürünleri grubunda yer almaktadır. Bu grubun besin değeri yüksek üyelerinden olan dondurmanın bileşiminde, protein, karbonhidrat ve yağ gibi temel besin öğeleri ile birlikte A, D, E, C ve B grubu vitaminler ve aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum, potasyum, demir ve çinko mineralleri bulunmaktadır. Bu mineral ve besin öğeleri, özellikle çocuklar için çok yararlıdır" dedi. Dondurmanın üretilmesinde içine konulan katkı maddelerinin Gıda Tüzüğü'ne uygun olması gerektiğini de dile getiren Ramazan Çelebi, "Dondurmanın üretilmesinde dondurmanın hammaddesi olan süt ile birlikte şeker, glikoz şurubu, çeşitli meyveler, çikolata, kakao, fındık, fıstık, karamel, süt yağı, salep, kıvam artırıcılar, doğal ve doğala özdeş aromalar gibi çeşitli katkılar kullanılmaktadır. Dondurma üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından üretim izni verilmiş olması, Türk Gıda Kodeksine uygun olmaları, belirtilen uygun miktarlarda kullanılmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.



Dondurmanın sadece sıcak havalarda değil her mevsim tüketilebilir bir gıda olduğunu da dile getiren Çelebi, "Besleyici değeri gayet iyi olan dondurma her mevsim tüketilebilir. Fakat üretilmesinden muhafaza edilmesine ve satışa sunulmasına kadar her safhada hijyenik kurallara uyulması gerekmektedir. Sağlıksız koşullarda üretilen, uygun olmayan şartlarda saklanan ve dikkatsiz şekilde satışa sunulan dondurmalar yararlı bir besin kaynağı olmaktan çıkarak sağlığımızı tehdit eden hastalık kaynağı olabilmektedir. Süt, mikroorganizmaların üremesi için çok iyi bir ortamdır. Sağlıksız koşullarda üretilen dondurmada bakteriler kolaylıkla üreyebilir ve zevkle yediğimiz dondurma sağlığı bozucu hale gelebilir. Bu nedenle özellikle dondurma satın alırken dikkatli olunmalı, güvenilir olmayan yerlerden, sokak satıcılarından dondurma satın alınmamalıdır" dedi.



Dondurma alırken satan yerin ya da satılan dondurmanın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda izni olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini de dile getiren Ramazan Çelebi, "Tüketilecek dondurmanın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından üretim izni olup olmadığına bakılmalıdır. İzni olmayan ve son kullanma tarihi geçmiş olan ürünler satın alınmamalıdır. Ambalajlı olarak satılan dondurmalarda şekil bozukluklarının bulunmamasına özellikle dikkat edilmeli, yani erimiş ve tekrar dondurulmuş olmamalıdır.



Erimiş haldeki sıcağa maruz kalmış dondurma soğukta muhafaza edilmemiştir ve mikrobiyolojik açıdan sakıncalıdır" şeklinde konuştu.



Porsiyon halinde satılan dondurmalarda riskin daha fazla olduğunu da dile getiren Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çelebi, "Dondurma sağlıklı koşullarda üretilmiş olsa bile, külaha ya da tabağa koyarken kullanılan kaşığın steril olmaması ve steril koşullarda saklanmaması, kaşığın üzerinde mikroorganizmaların çoğalmasına neden oluyor. Bu mikroorganizmalar da kaşıktan dondurmaya geçerek insan vücuduna girebiliyor. Bu da başta bağırsak ve mide hastalıklarına neden olabiliyor. Bu nedenle servis yapılan kaşıkların mutlaka steril bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.