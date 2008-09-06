Dondurma yalamak yasak!

Avrupa Birliği, cinsiyet ayrımcılığı yapan reklamlara yasak getirmeye hazırlanıyor. Bu yasak yürürlüğe girdiği takdirde iç gıcıklayıcı pozlar vererek parfüm tanıtan kadınlar ya da sürekli mutfakta bir şeylere çözüm bulan kadın reklamları televizyonlarda yer bulamayacak.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, İsveçli Avrupa Parlamentosu milletvekili Eva-Britt Svensson’un hazırladığı raporu kabul eden AP vekilleri, reklam yapımcılarına, kadın ve erkeklere geleneksel roller biçen spotlardan vazgeçmeleri çağrısı yaptı.

Her ülke denetlensin

Pazarlama ve reklamlarda eski moda cinsiyet ayrımından endişe duyduklarını belirten AP vekilleri, AB üyesi ülkelerden de kadın ya da erkekleri küçük düşüren ve cinsiyet ayrımcılığını çağrıştıran reklamları sıkı takibe almalarını istedi.

504 AP vekili onay verdi

Avrupa Parlamentosu’nda hazırlanan rapor, kadını seks metası olarak gösteren ve cinsiyet eşitsizliğine yol açan reklamlara denetleme getirilmesini öngörüyor. 504 AP milletvekilinin destek verdiğini rapor için 110 vekil aleyhte oy kullandı. 22’si ise çekimser kalmayı tercih etti.