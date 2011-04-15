-DONDURMA ÇUBUKLARI ENGELLİLERE UMUT OLDU KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 15.04.2011 - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dondurma çubuğu toplayarak ev ve cami maketi yapan bir kişi, maketlerin geliri ile engellilere akülü araba hediye edecek. Göksun'da Mal Müdürlüğünde memur olarak çalışan 36 yaşındaki Bülent Yıldıran, altı yıldan bu yana hobi olarak maket yapıyor. Beş yıldan bu yana da dondurma çubuğu toplayan ve topladığı çubuklarla maket yapmaya devam eden Yıldıran, hazırladığı cami ve ev maketlerini, Turizm Haftası dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Geleneksel El Sanatları'' fuarında sergiledi. Fuarın en dikkati çeken eserlerinin sahibi Yıldıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, boş zamanlarında sokağa atılan dondurma çubuklarını topladığını söyledi. Maket sevdasının altı yıl önce başladığını anlatan Yıldıran, ''Önceleri tahtadan yapıyordum. Bir gün yolda yürürken dondurma çubuğu buldum. Sonra bunları değerlendirebileceğimi düşündüm ve beş yıldan bu yana da dondurma çubuğu ile cami, ev gibi maket yapıyorum. Toplanan dondurma çubuklarını önce temizleyerek dezenfekte ediyorum. Daha sonra çalışmaya başlıyorum'' dedi. Çocuklara dondurma alarak çubuk toplattığını anlatan Yıldıran, internet üzerinden kendisine Türkiye'nin çeşitli illerinden ulaşıldığını ve birçok kişinin topladığı dondurma çubuğunu kendisine gönderdiğini ifade etti. Bir makette yaklaşık üç-dört bin dondurma çubuğu kullandığını kaydeden Yıldıran, bir maketi de yaklaşık altı ayda tamamladığını belirtti. -MAKETİN GELİRİ İLE ENGELLİLERE AKÜLÜ ARABA ALACAK- Göksun'da devlet memuru olarak çalıştığını dile getiren Yıldıran, ''Çalıştığım kurumda özürlülere maaş veriyorum. Dolayısıyla engelli kardeşlerimle her zaman iç içeyim. Onların dertlerini dinliyorum. Eğer çözüm bulabiliyorsam yardımcı oluyorum. Özellikle bedensel engellilerin en çok istediği şey akülü araba. Ben de yaptığım maketlerin geliri ile engellilere akülü araba almaya karar verdim. İnşallah yaptığım maketlerin hepsini satarak engellileri sevindiririm'' şeklinde konuştu. Yıldıran, maketleri de 500 ila bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardığını sözlerine ekledi.