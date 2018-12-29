Doncic'in kariyer gecesi; işte NBA'de gecenin sonuçları

NBA'e 10 maçla devam edildi. Gecenin öne çıkan maçında Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans'a konuk oldu. New Orleans mücadeleden 114-112 galip ayrıldı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Anthony Davis, 48 sayı, 17 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Dallas'ta Luka Doncic, 34 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Nuggets'ın bileği bükülmüyor

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.

Cavaliers galibiyeti unuttu

Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

Cavaliers'ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Miami Heat'te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.

Gecenin bir diğer mücadelesinde Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder'ı ağırladı. Russell Westbrook'un 40 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle yıldızlaştığı maçı Oklahoma City, 118-102 kazandı. Phoenix'te Devin Booker, 25 sayı, 10 asistle double double yaptı.

İşte gecenin sonuçları