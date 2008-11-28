Donatello'nun Davud'una asrın restorasyonu

Rönesans sanatçılarından Donatello'nun heykel sanatının başyapıtları arasında sayılan Davud heykeline, yüzyılı aşan süreden sonra yapılan ilk restorasyon tamamlandı.



15. yüzyıl tarihli 1,58 metrelik ünlü bronz heykel, lazerlerin kullanıldığı yeni restorasyon teknikleriyle baştan aşağıya yenilendi.



Antik dönemden sonra yapılan ilk çıplak erkek figürü olduğu kabul edilen Davud heykeli, dev Golyat'ın başını kesen genç Davud'u, ayağının altında devin başıyla ve elinde kılıcıyla gösteriyor.



Floransa'daki Bargello Müzesinde, ziyaretçilerin de izleyebildikleri 18 ay süren titiz bir restorasyonla üzerinde biriken kirden kurtulan heykel, restorasyonun son aşamasında sergiden kaldırılmıştı.



Geçmiş uygulamalar nedeniyle siyaha yakın bir renk alan heykel, artık ışıl ışıl parlıyor.

Michelangelo'nun erkeksi ve heybetli Davud heykelinin "karşıtı" gibi görünen bu genç ve narin Davud, 200 bin Avro bütçeli restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden sergileniyor.

