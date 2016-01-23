Donarak öldüğü düşünülen adam 13 gün sonra hayata döndü

ABD'de donarak öldüğü düşünülen genç adam 13 gün sonra hayata döndü.

Bir yıl önce yaşanan olayın ardından konuşan 26 yaşındaki Justin Smith hayata geri döndüğü an sanki bir rüyadan uyanmış gibi hissettiğini söyledi.

Geçen yıl ABD’nin Pennsylvania eyaletinin Tresckow kasabasında onu aramaya çıkan babası tarafından yolda donmuş halde bulunan Justin Smith 12 saat kar altında kalmıştı. Bütün işaretler genç adamın öldüğü yönündeydi. Saatlerce süren kalp masajıyla gencin kalbi yeniden çalıştırıldı. Ardından tam 13 gün sonra genç adam kendi sözleriyle sanki bir rüyadan uyanır gibi hayata gözlerini yeniden açtı. Uzmanlar donan insanların günler sonra bile hayata dönme ihtimalleri olduğunu belirtiyor.