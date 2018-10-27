Donarak hayatını kaybeden askerler için açıklama: Bu TSK'nın siyasallaştığının ilk somut işareti

Tunceli'de iki askerin donarak hayatını kaybetmesi ile ilgili İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan sert açıklama geldi. Çıray, "Bu TSK'nın siyasallaştığının ilk somut işareti" dedi.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Jandarma Özel Harekat timindeki 2 asker hayatını kaybetti. Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, hükümeti ve sorumluları sert bir dille eleştirdi.

21.yy’da, ileri teknoloji döneminde askerlerin donarak hayatını kaybetmelerinin vahim olduğunu anlatan Çıray, “Bu kabul edilemez,” dedi ve şöyle devam etti:

"Bu olay büyük bir alarm olmalıdır"

“Bu olay Türkiye’yi yönetenler ve TSK için büyük bir alârm olmalıdır. Bugünlere bir günde gelmedik. Milletimizin ağır bedeller ödediği hatalarınız hatırlayın. Örneğin; 2004 yılında toplanan MGK’da AKP Hükümetine, MİT ve TSK tarafından terör örgütüne dönüştüğü tespit edilen ‘Cemaat’le mücadelede yeni bir boyuta geçilmesi gerektiği anlatıldı. Nitekim MGK toplantı sonucunda bu yönde tavsiye kararı da aldı. Ancak zamanın Başbakanı ve Başbakanlık Müsteşarı bu tavsiye kararını kendi ifadeleri ile ‘rafa kaldırdılar.’ Uygulanmayan MGK kararı, YAŞ’ta irtica nedeniyle ihraçların engellenmesi, 12 Eylül 2010 referandumu ne yazık ki Türk Ordusu’nda 15 Temmuz kalkışması ile büyük bir travma yarattı. FETÖ’nün önü açılmasaydı 350 şehit vermeyecektik.”

"Ordunun siyasallaşması ilk somut alarm işareti"

Donarak hayatını kaybeden askerlerin TSK’nin siyasallaşmasının ilk somut alârm işareti olduğunu belirten Çıray, "Buradan Sayın Savunma Bakanı’nı ve Sayın Genelkurmay Başkanı’nı bir kez daha samimiyetle uyarıyorum: TSK’nın SADAT denilen şirket tarafından gerçekleştirildiği söylenen bu yeni çok başlı düzen ve terfi alma konusunda objektif kriterlerin kaldırılmış olması TSK’nın siyasallaşmasına neden olacaktır. Nitekim çok emin kaynaklardan duyduğum iddialara göre, terfi almak isteyen subaylardan bazıları AKP’li siyasetçilerin peşlerine takılmaktadırlar. Bu bir felâket olur. Türk Ordusu milletin ordusu olmaktan çıkar iktidarın ordusu haline gelirse savaşma kabiliyetini kaybeder. Hücum dediğinizde diğer yüzde elli emrinizi dinlemeyebilir. Bu yıkım olur. Eski bir bürokrat olarak samimiyetle devletin bürokratlarına sesleniyorum: 21yy.’da donarak şehit verdiğimiz askerlerimiz Türk Ordusu’nun yanlış yönetim anlayışının tekrar düzeltilmesi için bir fırsat teşkil etsin ki, ruhları şad olsun.” (DHA)