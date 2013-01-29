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Donanmada istifalar sürüyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Oramiral Nusret Güner'in istifasının ardından yeni istifalar gündeme geldi.

29 Ocak 2013 11:08

 

Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in istifasının ardından iki amiral daha emekliliğini istedi. Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Şevki Şekerefeli ile Deniz Kuvvetleri Karargâhı'nda görevli Gündüz Alp Demirus'un istifa dilekçelerini  geçen hafta Kuvvet Komutanlığı'na ilettikleri ileri sürüldü. 
Sabah gazetesinde yer alan haberde iki amiralin çeşitli davalar nedeniyle personel tutuklamalarına tepki için emeklilik istedikleri ifade edildi. 
Deniz Kuvvetleri'ndeki tutuklu personel ile peş peşe gelen istifa istemleri kuvvet bünyesindeki terfi ve atama tıkanıklığını daha da belirginleştirdi. Çeşitli davalar nedeniyle toplam 12 amiral tutuklu bulunuyor. Bu isimlerden 5'i bu yıl terfi sırasına girecekti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olan Tuğamiral Demirus, 2009 yılında amiralliğe terfi ettirilerek Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'na atandı. Demirus, burada görevliyken geçen yıl eylül ayında Askeri Casusluk davası kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi, ancak daha sonra serbest bırakıldı. Tuğamiral Demirus bu yıl Yüksek Askeri Şûra'da terfi sırasına girecekti. Demirus, Karargâh'ta tutuklu subayları da kapsayan personelin sicillerini yöneten dairenin başında yer alıyordu. 2010 yılında amiralliğe terfi eden Deniz Mühendis Tuğa. Şekerefeli ise Gölcük Tersanesi'nde Türkiye'nin ilk milli gemisi olan MİLGEM Projesi'nde önemli görevler aldı. Şekerefeli 2014 yılında terfi listesine girecekti. 

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