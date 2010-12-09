T24

Geçtiğimiz Ekim ayında Gölcük ve Gebze’de ‘askeri casusluk’ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen Gebze’deki TÜBİTAK’tan 4 kriptoloji uzmanı ile Gölcük’te yüksek rütbeli subayların aralarında olduğu 14 askerin gözaltına alındığı operasyonun devamında önceki gün Donanma Komutanlığı’nda arama yapıldı. Ergenekon Savcısı Fikret Seçen nezaretinde yapılan arama sırasında İstihbarat Şube Müdürü’nün odasının zemininde gizlenmiş dokuz çuval çok önemli belge ve dijital veri bulundu. Belge ve dijital veriler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek incelemeye alındı.Kanal D’nin haberine göre savcılığa gönderilen bir ihbar mektubu polisi harekete geçirdi. Savcıya ulaşan ihbar e-postası, “Sayın savcım hemen harekete geçmelisiniz. Donanma Komutanlığı’nın istihbarat şube müdürlüğünde bazı bilgi belge ve dijital bilgiler yok edilmek isteniyor. Her an yok edilebilir” deniyordu. Bu ihbar Savcı Fikret Seçen’e de ulaştı. Seçen, bunun üzerine Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nü aradı. Toparlanan ekipler, süratle Gölcük’teki Donanma Komutanlığı binasına gitti. Merkez komutanlığı ve askeri savcılığın da desteğiyle istihbara şube müdürü ile bir binbaşının odasında arama yapıldı. Odanın tabanında belirlenen gizli bölmeler kırılınca dökümanlara ulaşıldı. Gizli bölmelerde dokuz çuval dolusu gizli dökümanlar, özel yazışmalar, belgeler ve dijital veriler ele geçirildi. Elde edilen çok kritik bilgiler daha sonra götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde incelemeye alındı. Son 20 yılın çok önemli ve kritik olaylarına ışık tutacağı belirtilen belgeler ve dijital veriler, savcılık, merkez komutanlığı ve polis yetkililerince incelenerek tutanak altına alınıyor.