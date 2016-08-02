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Donanma Komutanlığı taşınacak mı?

"Sağdan soldan birşeyler duyuyorum, Donanma Komutanlığı yerinden memnundur.

02 Ağustos 2016 23:48

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Donanma Komutanlığı’nın Gölcük’ten taşınacağı yönündeki iddialarına, "Donanma Komutanlığı Gölcük’te konuşludur, Gölcük’te konuşlanmaya devam edecektir" diyerek cevap verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Oramiral Kösele beraberinde Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ile birlikte Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de bulundu. Kaymakam Adem Yazıcı’ya iadeyi ziyarette bulunduğunu söyleyen Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Donanma Komutanlığı’nın Gölcük’ten gideceği yönündeki iddialara da açıklık getirerek, "Sağdan soldan birşeyler duyuyorum, Donanma Komutanlığı yerinden memnundur. Gölcük’ün ayrı bir yeri vardır. Kafanızda soru işareti olan Gölcük Donanma Komutanlığı bir yere gidiyor mu? Hayır Donanma Komutanlığı Gölcük’te konuşludur, Gölcük’te konuşlanmaya devam edecektir" dedi.

Ziyaretin ardından Kaymakam Yazıcı ve Başkan Ellibeş, Veysel Kösele’yi kaymakamlığın önüne kadar inerek uğurladı.

 

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