Donanma Komutanı Oramiral Kösele veda etti

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- EMEKLİYE ayrılan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy\'a veda ziyaretinde bulundu.

Emekliye ayrılan Donanma Komutanı Veysel Kösele, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy\'u makamında ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, ilk olarak Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Oramiral Veysel Kösele, Vali Aksoy ile makamında sohbet etti. Vali Aksoy, Oramiral Veysel Kösele\'ye ülkeye ve Donanma kenti Gölcük\'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik yaşamında sağlık dileklerinde bulundu.



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