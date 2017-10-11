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Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı'nı ziyaret etti

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- DONANMA Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş'ı ziyaret etti

11 Ekim 2017 15:35

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- DONANMA Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş\'ı ziyaret etti.
Veysel Kösele\'nin istifasından sonra Donanma Komutanlığı\'na atanan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş\'a iadeyi ziyarette bulundu. Donanma Komutanı Koramiral Tatlıoğlu\'nun ziyareti sırasında Gölcük Belediye Başkan Vekili Hilmiye Gövez, daire müdürleri de karşılamada hazır bulundu. Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kaymakam Mustafa Altıntaş ve ziyarete katılanlarla sohbet etti. Ziyaretin ardından Kaymakamlığın önünde fotoğraf çekildi.
Koramiral Ercüment Tatlıoğlu vedalaşırken, \"Bizler Gölcüklüyüz. Benim çocuklarım Gölcük\'te doğdular. Eşim Gölcük\'te öğretmenlik yaptı, yani bizler Gölcüklüyüz. Hepinize kapımız açıktır, her zaman sizleri bekleriz\" dedi.

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