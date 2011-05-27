-DONANMA İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 10 kişi hakkında Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirilen belgelere ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Aksoy tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmaların 23 ve 26 Ağustos'ta yapılmasını hükme bağladı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Hüseyin Hançer hakkında da yakalama emri çıkardı. Haklarında dava açılan sanıklardan Koramiral Kadir Sağdıç, halen ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunuyor.