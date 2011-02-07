Donan göl çocukların 'eğlencesini' kaldıramadı!

T24

ESKİŞEHİR'DE AYNI OYUN VE 1 KAYIP



Kütahya ve Eskişehir'de, çocukların buz tutan gölet üzerindeki oyunu kötü bitti.Kütahya merkezde 3 çocuktan 2'si hayatını kaybederken, Eskişehir'de de aynı sayıdaki çocuktan biri kayıp durumda.Kütayha Valisi Kenan Çiftçi' nin, NTV'ye yaptığı "Bundan sonra bilinçlendirme çalışmaları yapacağız" açıklaması da, 'neden daha önce yapılmadı?' sorusunu akıllara getirdi.İki ayrı kentten, nedeni aynı olan üzücü haberler geldi.3 çocuk, Kütahya merkez Göveçci mahallesindeki donan gölete kaymak istedi, buz kırıldı, suya düşen çocuklardan ikisi boğuldu.Bir vatandaşın müdahalesiyle kurtulan Alaaddin Yağımlı'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, 13 yaşındaki Kaan Yıldız ve Enes Erdoğmuş suya battı. Ekipler, iki çocuğun cesedini sudan çıkarırken Kütahya Valisi Kenan Çiftçi olayı NTV’ye anlattı:"Saat 16.30 sularında 3 çocuğumuz kaymak için göletin üzerine çıkıyorlar. Buzun bazı yerleri kalın, bir bölümü de zayıf ve oradan suya düşüyorlar. Bir vatandaş görüyor ve bir çocuğu kurtarıyor. İkisi ise kayboluyor. Bu iki yavrumuzun cesedini ekipleri daha sonra buldu. Allah’tan rahmet diliyoruz. Kurtarılan çocuğumuzun sağlık durumu iyi.Çocuklarımızın buz tutan göletlere girmemelerini arzu ediyoruz ve bundan böyle bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapacağız."Eskişehir'de de, buzlanan göletin üzerinde oyun oynayan 3 arkadaştan biri buzun kırılması sonucu suda kayboldu.Çukurhisar Mahallesi'nde yaşayan Emrah Eyici (16), kuzeni Mehmet Ali Eyici ile arkadaşları Ozan Kırcı, DSİ'ye ait sulama göletine gitti. Buzlu zeminde bir süre kayan gençler buzun kırılması sonucu gölete düştü.Gençlerden Mehmet Ali Eyici ile arkadaşı Ozan Kırcı, bulundukları yerden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Emrah Eyici ise suda kayboldu. Yaralanan 2 genç, yakınları tarafından Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenliği sağlayarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli balık adamlara haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, buzlu zeminin tehlike yaratması ve aşırı soğuk nedeniyle Emrah Eyici'nin arama ve kurtarma işleminin sabah yapılmasına karar verdi.Olayı duyan Emrah Eyici'nin çok sayıda yakını fenalık geçirdi.