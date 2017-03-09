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Dünya

Donald Tusk, ülkesi Polonya'nın itirazına rağmen yeniden AB Konseyi Başkanı seçildi

Donald Tusk'ın görev süreci 31 Mart'ta sona eriyordu

09 Mart 2017 23:29

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkesi Polonya'nın itirazına rağmen ikinci dönem için tekrar seçildi. 
 
AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için  Brüksel'de toplandı. Liderler, zirvenin başında AB Konseyi Başkanlığı seçimini  gerçekleştirdi. Görev süresi 31 Mayıs'ta dolacak olan mevcut başkan Tusk, ülkesi  Polonya'nın itirazına rağmen 1'e karşı 27 oyla yeniden seçildi.
 
2,5 yıl daha aynı görevi sürdürecek olan Tusk, yeniden seçilmesine  ilişkin açıklamasında, AB liderlerine "gösterdikleri güven" için teşekkür ederek,  "AB için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.
 
Daha önceki AB Konseyi Başkanlığı seçimlerde, oy birliğiyle karar  verilmesi yönünde görüş birliği vardı.
 
AB Konseyi Başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık  etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı  olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor.
 

Polonya itiraz etti
 

Seçim öncesi konuşan Polonya Başbakanı Beata Szydlo, onayları olmadan  bir Polonyalının AB Konseyi Başkanı seçilmesine izin vermeyeceklerini belirterek,  "Tüm fikirlere saygı gösterilmeli. Polonya'nın görüşlerine karşı gelenler  Avrupa'yı bölüyor. AB'nin temeli olan prensipleri savunacağız. Bizim  mutabakatımız olmadan olmaz." demişti.
 
Ancak, başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkeleri Tusk'a arka  çıkarak, Polonya'nın tek başına bir kararı bloke edemeyeceğini belirtmişti.
 
AB Konseyi Başkanlığı öncesi merkez sağ partisi Vatandaşlar Platformu  (PO) üyesi olarak, 2007-2014 yıllarında Polonya Başbakanı olarak görev yapmıştı.  25 Ekim 2015'te yapılan seçimlerinde, iktidara gelen muhafazakar Adalet ve Hukuk  Partisi (PiS), "ülkenin iç işlerine karışmakla" suçladıkları Tusk'a tavır  almıştı.
 

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