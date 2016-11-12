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Dünya

Donald Trump'tan Suriye mesajı: Esad rejimini desteklemek şu an için en iyi yol

"Suriye'ye karşı savaşırsak, bu iş Rusya'yla savaşmakla sonuçlanır"

12 Kasım 2016 20:15

ABD'de seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump Suriye'de devam eden iç savaşa yönelik "Esad ve Suriye rejimini desteklemek şu an için en iyi yol" ifadesini kullandı.

Wall Street Journal'a geniş kapsamlı bir röportaj veren Donald Trump, "Suriye'ye ilişkin bir çok insandan farklı görüşlere sahibim. Benim yaklaşımım açık. Biz Suriye'yle savaşıyoruz. Suriye, IŞİD'le savaşıyor. Ve bizim IŞİD'den kurtulmamız lazım." diye konuştu.

Beşar Esed'ı pek de sevmediğini söyleyen ancak Suriye'deki iç savaş ortamında güçlenerek ABD'yi tehdit eden radikal gruplara karşı Esad rejimini desteklemenin en iyi yol olduğunu savunan Trump, Rusya ile olan ilişkilerin onarılması konusunda da umutlu olduğunu söyledi.

Rusya'nın Suriye rejimiyle olan ortaklığına dikkat çeken Trump; "Rusya şu anda tamamen Suriye'yle beraber hareket ediyor. Bizim sayemizde güçlenen İran da Suriye'yle beraber hareket ediyor. Biz ise kim olduklarına dair hiçbir fikrimizin olmadığı muhalifleri destekliyoruz. Suriye'ye karşı savaşırsak, bu iş Rusya'yla savaşmakla sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

 

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