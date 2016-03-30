Donald Trump'ın yardımcısı kadın gazeteciyi darp etmekten suçlu bulundu

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasının koordinatörü Corey Lewandowski, Trump'a soru sormak isteyen bir kadın gazeteciyi tartaklamak ve darp etmekten suçlu bulundu.

Polis, Lewandowski'nin 8 Mart'ta Florida'daki bir etkinlikte, eski Breitbart muhabiri Michelle Fields'in soru sormak istediği sırada kolundan tutup darp ettiğini ve Fields'in kolunda morluklar oluşmasına neden olduğunu öne sürüyor.

Trump'ın kampanyasını yürüten organizasyon, "bireye kasten dokunmak, rızası dışında bireye yaklaşmakla" suçlanan Lewandowski'nin iddiaları reddettiğini ve temyize gideceğini söyledi. Lewandowski'yi gözaltına alan Florida polisi, saldırı anını gösteren bir video da yayınladı.

Emniyet raporuna göre kampanya yöneticisi, polise ifade vermeye kendi rızasıyla gitti. Polis, de mahkeme tarihinde duruşma salonunda olması yönünde tebligat verdiği Lewandowski'yi serbest bıraktı.

Trump'ın yardımcısı 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Mahkemede suçlu bulunması durumunda Trump'ın yardımcısı, bir yıla kadar hapis veya 1000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Trump: Lewandowski masumdur

Polisin yayınladığı güvenlik kayıtlarında Lewandowski, Trump'la konuşmak için ona doğru yürüyen kadın gazeteciyi itmeye çalışırken görülüyor.

Trump kampanyasını yürüten organizasyondan yapılan açıklamada ise "Bay Lewandowski kesinlikle masumdur. Temize çıkacağından emin" dedi.

Kampanya yöneticisini Trump da Twitter hesabından paylaştığı mesajla savundu ve polisin paylaştığı görüntülerde "hiçbir şey olmadığını" söyledi.

Trump gazetecilere açıklamasında da "Lewandowski'nin iyi bir adam olduğunu" ifade etti ve "Görüntülere bakarsanız, çok ciddi anlamda iftiraya uğradığını görürsünüz, bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Trump ayrıca, "Öyle durup bir adamın hayatının yok edilmesini izleyemem" dedi ve gazetecilere "O morlukların daha önce olmadığını nereden biliyorsunuz" diye sordu.

Lewandowski de olay günü, gazeteci Fields'in "hayal dünyasında yaşadığını" söylemiş ve Fields'e hiç dokunmadığını belirtmişti.

BBC'nin Washington muhabiri Anthony Zurcher'e göre bu suçlama, kadınlara yönelik tavrı nedeniyle kadın seçmenleriyle ilişkisi zayıf olan Trump'a yeni bir darbe vurabilir.

Suçlamalar, Wisconsin eyaletindeki ön seçimlerden bir hafta öncesine denk geldi.

Wisconsin Valisi Scott Walker'ın da Cumhuriyetçi aday adayı Senatör Ted Cruz'u desteklediğini açıklamasıyla, Cruz'la başa baş giden Trump'ın kampanyası için zorlu bir dönem olacak.