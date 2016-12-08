Donald Trump'ın danışmanı Rusya'da

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın danışmanı Carter Page, görüşmeler yapmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, seçim kampanyası döneminde Trump'ın danışmanlığını yapan Page, Moskova'da etkin işadamları ve kanaat önderleriyle temaslarda bulunacak. Page, Rusya temaslarını 13 Aralık'a kadar sürdürecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov, Page'in Moskova'da bulunduğunu basından öğrendiğini, Kremlin'de onunla herhangi bir görüşmenin planlanmadığını bildirdi.