Donald Trump’dan Obama’ya sert eleştiri: Gizli ajandası olabilir

ABD’nin Orlando şehrinde 50 kişinin ölümü, 53 kişinin de yaralanmasıyla neticelenen silahlı saldırının ardından Donald Trump, Başkan Barack Obama’ya yüklendi. Trump, Obama’nın gizli ajandası olabileceği imasında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest ise buna cevap olarak Trump’a ithafen ‘küçük’ şeylerle uğraşamayacaklarını söyledi.



Fox News’e telefonla bağlanan Donald Trump, pazar günü yaşanan saldırıdan Başkan Obama’yı sorumlu tuttu.



Trump, “Bakın, biz ya güçlü olmayan, akıllı olmayan ya da kafasında farklı planları olan bir adam tarafından yönetiliyoruz.” ifadeleriyle Obama’nın gizli bir ajandası olabileceğini ima etti.



Trump, konuşmasının devamında, “Kafasında başka bir şeyler var, bilirsin, insanlar buna inanamıyor. İnsanlar, Başkan Obama’nın bu şekilde davrandığına ve radikal İslam terörü kelimelerini kullanamamasına inanamıyor. Bu akıl almaz bir şey” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü: Küçük şeylerin dikkatinizi dağıtmasına izin vermemek önemlidir

Gazetecilerle görüşen Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest ise bu konuyu Obama ile görüşmediğini söyledi.



Sözcü Earnest, “Size şunu söyleyebilirim; tarihinin en kötü silahlı saldırısını yaşamış bir ülkenin toparlanmasına yardım etmeye odaklanmışken, ülkeyi korumak ve şiddetli aşılıcılık gibi büyük bir şeye karşı mücadeleye odaklanmışken çok küçük olan şeylerin dikkatinizi dağıtmasına izin vermemek önemlidir.”



