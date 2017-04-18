Donald Trump unuttu, First Lady dürterek uyardı

Paskalya kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'da halkı selamlayan ABD Başkanı Donald Trump ulusal marşın okunması sırasında elini kalbine götürmeyi unuttu, Melania Trump eşini dürterek uyardı.

Melania Trump’ın, First Lady olarak düzenlediği en önemli etkinlik olan Paskalya kutlamalarından çok Trump'ın unutkanlığı konuşuldu.

CNNTürk'teki habere göre Paskalya tavşanı oğlu ve eşiyle Beyaz Saray balkonundaki yerini alan Trump, elini kalbine götürmeyi unutunca iş First Lady'e düştü. Trump’ın bu hatasını fark eden Trump, eşini "kolundan dürterek" uyarmak zorunda kaldı.

​Eşi Paskalya oyunları oynayan çocuklara hakemlik yapan Melania Trump, Beyaz Saray’ı dolduran küçük misafirlerine masal okudu.