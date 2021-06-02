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Dünya

Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından açtığı blogu bir ay geçmeden kapattı

02 Haziran 2021 20:30

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlardan atılmasının ardından açtığı kişisel blogunu bir aydan kısa bir süre içinde kapattı.

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