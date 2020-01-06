Donald Trump savaş suçu işlemekte ısrarcı

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ABD Başkanı Donald Trump, birçok kişi tarafından savaş suçu olarak görülen İran'daki kültürel alanları vurma tehditini yineledi.

Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Irak'ın ülkedeki ABD askerlerini çıkarma kararına da tepki göstererek Bağdat'a "felç edici" yaptırımlarla karşılık verme sözü verdi.

İran'ın ABD'ye Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda çok sert yanıt vereceklerini vurgulayan Trump, "savaş suçu" değerlendirmeleriyle ilgili olarak, "Onlar bizim insanlarımızı öldürebiliyor. İnsanlarımıza işkence edebiliyorlar. Yol kenarlarına bomba yerleştirip insanlarımızı patlatabiliyorlar. Bizim onların kültürel alanlarına dokunma hakkımız yok mu? Bu işler böyle işlemiyor" dedi.

Cenevre ve Lahey'de imzalanan uluslararası anlaşmalar kültürel alanların hedef alınmasını yasaklıyor. 2017'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oybirliğiyle kültürel miras alanlarının yok edilmesini kınayan bir tasarıyı geçirdi.

ABD'nin İran'daki tarihi ve kültürel alanları hedef almasının kesinlikle can kaybına sebep olacağı düşünülüyor.

Geçen Cuma günü ABD, Trump'ın emriyle Süleymani'yi Bağdat'taki havalimanının yakınlarında bir hava saldırısıyla öldürdü. İran, intikam sözü verdi.

Trump, saldırının gününde yaptığı açıklamada, "İran, bir ABD'li'yi öldüren ve birçok kişiyi kötü şekilde yaralayan, hayatını boyunca öldürdüğü insanları saymıyorum bile, terörist liderlerini öldürmemizin ardından intikam almak amacıyla bazı ABD mülklerini hedef almak konusunda çok cesurca konuşuyor. O Büyükelçiliğimize zaten saldırıyordu ve başka bölgeleri vurmayı planlıyordu. İran yıllardır problem dışında bir şey değildi. Bu UYARIYI yapayım; İran herhangi bir ABD'liyi ya da ABD mülkünü vurursa 52 hedef belirledik (İran'ın yıllar önce rehin aldığı 52 ABD'liyi temsil ediyor), hedeflerin bazıları İran ve İran kültürü için çok yüksek seviye, önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi ÇOK HIZLI VE ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE VURULACAK. ABD daha fazla tehdit istemiyor" yazmıştı.