Donald Trump, Koronavirüs'ü kimlere bulaştırmış olabilir?

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir canlı yayın tartışmasına çıktığı, miting düzenlediği ve Kongre üyeleriyle görüştüğü bir haftada Koronavirüs testinin pozitif çıkması endişe yarattı. Şimdi ABD siyaseti, ileri yaşlı insanlarla dolu kurumlarda kimlerin virüsü kapmış olabileceğini tespit etmeye çalışıyor.

Beyaz Saray'ın sağlık ekibi perşembe günü filyasyon çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bir diğer endişe ise Trump'ın virüsü Demokrat başkan adayı Joe Biden'a bulaştırmış olabileceği. Trump ve Biden salı günü 90 dakika boyunca aynı sahnede birbirlerinden birkaç metre uzakta durarak tartıştı.

İki aday Covid-19 düzenlemeleri kapsamında el sıkışmadı ve kürsülerin arasında 3 metre vardı. Ancak Trump tartışmanın uzun bir bölümünde yüzü Biden'a dönük bir şekilde yüksek sesle konuştu.

Uzmanlar, Trump'ın tartışma günü bulaşıcı olma ihtimali olduğunu belirtti.

The Guardian'a konuşan epidemiyolojist Saskia Popescu, Biden'ın da enfekte olmuş olma ihtimali olduğunu belirtti.

Biden'ın bugün test yaptıracağı belirtildi.

Trump'ın virüsü bulaştırmış olabileceği kişiler arasında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Yüksek Mahkeme Yargıç Adayı Amy Coney Barrett, danışmanı ve damadı Jared Kushner ve bu hafta Beyaz Saray ziyaretinde bulunan Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de bulunuyor.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Second Lady Karen Pence'in Koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı. Trump, hastalık sebebiyle görevi yapamayacak duruma gelirse başkanlık makamını geçici olarak Pence devralacak.