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Dünya

Donald Trump, kendi kendine teşekkür etti!

"Ben kazanmadan önce dünya karanlıktı, hiç umut yoktu"

28 Aralık 2016 13:13

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkede tüketici güveninin son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmasını kendisine teşekkür ederek kutladı.

Başkanlık koltuğuna oturmasına haftalar kalan Trump, kişisel twitter hesabından sabah saatlerinde açıklanan Tüketici Güven Endeksini değerlendirdi. Trump, birkaç saat içinde 10 binin üzerinde kişinin yorum yaptığı paylaşımında, "ABD Tüketici Güven Endeksi aralıkta yaklaşık 4 puan artarak 113.7’ye yani 15  yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Teşekkürler Donald" ifadelerini kullandı.

​Söz konusu paylaşıma verilen tepkilerde, Trump’ın kişisel twitter hesabından kendisine teşekkür etmesi tiye alınırken, yeni başkanın destekçileri ile muhalifler arasındaki tartışmalar dikkati çekti.

ABD'li tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board, yerel saatle sabah açıklanan raporunda Tüketici Güven Endeksi aralık ayında 113.7’ye çıkarak 2001’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

 

"Ben kazanmadan önce dünya karanlıktı"

 

Trump, dün yaptığı başka bir paylaşımda ise hisse senedi piyasalarındaki yükselişi başkanlık seçimine bağlayarak, "Ben kazanmadan önce dünya karanlıktı, hiç umut yoktu. Şimdi borsa neredeyse yüzde 10 yükseldi ve Noel harcamaları 1 trilyon doları aştı" yorumunda bulunmuştu.

 

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