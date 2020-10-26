Donald Trump Jr., 2024'te başkan adayı olması için çağrı yapan posterle poz verdi: "Bu liberallerin kafasını patlatacak"

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ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., Nevada'da kendisinin 2024'te başkan adayı olması için çağrı yapan bir pankartın önünde poz verdi ve "Liberallerin kafasının patlamasını beklediğini" yazdı.

Instagram'da pankartın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Trump Jr., "Hahahahaha. Amanın. Bu pankart Nevada'daki Canlı Hayvan Satışı'nda asılıydı. Bu liberallerin kafasının patlamasına sebep olacak" yazdı.

Trump Jr., "Bunu kim yaptıysa iltifat için teşekkür ederim. Ama önce 2020'yi büyük bir zafer ile atlatalım" ifadelerini kullandı.

Nevada'yı 2016'da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı. Yeni anketler eyalette Biden'ın üstünlüğünün bulunduğunu gösteriyor ancak kırsal bölgelerdeki nüfus yoğunluğu sebebiyle Nevada hâlâ bir 'salıncak eyalet' sayılıyor.