"Donald Trump'ın haziran ayında mitinglerine dönmesi bekleniyor"

Bir danışmanı, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında mitinglere döneceğini doğruladı.

The Hill'de yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın biri haziranda diğeri temmuz başında olmak üzere iki büyük miting planladığı ilk kez Daily Mail tarafından haberleştirildi. Söz konusu mitinglerin, Trump'ın geçen yıl yeniden seçim kampanyası sürecinde yaptığı havalimanı mitinglerine benzeyeceği belirtildi.

Donald Trump, geçen yıl ABD'de Koronavirüs vakaları ciddi bir hızla artarken düzenlediği seçim mitingleriyle eleştiri toplamıştı.

Yazı New Jersey'deki golf kulübünde geçiren Donald Trump, 6 Ocak 2021'de ABD'de Kapitol binasına yapılan baskından bu yana kamuoyu önünde sık görülmedi. Seçim sonucunu kabul etmeyen ve destekçilerini Kapitol'e yönlendiren mesajlarının ardından Twitter ve Facebook'ta hesapları kapatılan Trump, Biden yönetimini eleştirmek için mesajlar gönderiyor.

Trump, seçimi kaybettiğinden bu yana bir kez şubat ayında Muhafazakâr Siyasi Hareket Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Birkaç televizyon kanalı ve radyo programına da açıklamalarda bulundu.