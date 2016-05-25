Donald Trump, Hillary Clinton'ı ilk kez geçti

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’un ABC kanalı ile gerçekleştirdiği anketlerde bugüne kadar Hillary Clinton’ın gerisinde kalan Donald Trump’ın ilk kez öne geçtiğini gösterdi.



Hillary Clinton’ın 2 puan önünde yer alan Trump’a destek yüzde 46 iken Clinton’ın desteği yüzde 44’te kaldı.



RealClearPolitics’in son anketinde de Trump'ın ilk kez Clinton'ı geride bıraktığı görülüyor. Bu ankette Trump yüzde 43,4 oy alırken, Demokratların aday adayı Clinton yüzde 43,2’de kaldı.

Partilerin başkan adayları temmuz ayında yapılacak parti kurultaylarıyla resmen duyurulacak. Cumhuriyetçilerde Donal Trump tek aday adayı iken, Demokratlarda Hillary Clinton ile Vermont Senatörü Bernie Sanders partinin adaylığını kazanmak için yarışıyor. ABD'nin 45'inci başkanını belirleyecek seçim, 8 Kasım Salı günü yapılacak.

ABD halkı ikisini de sevmiyor

ABD’de son yapılan anket, Cumhuriyetçi Parti’nin muhtemel başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından Hillary Clinton’ın Amerikan halkının büyük çoğunluğu tarafından sevilmediğini ortaya koydu.

Ülkenin haber kanallarından NBC, araştırma şirketi Survey Monkey ile halkın Trump ve Clinton sevgisine yönelik bir çalışma yaptı. İnternet ortamında 16-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankete 16 bin 710 kişi katıldı. Ankete katılan her 10 kişiden 6’sı eski Dışişleri Bakanı Clinton’dan “hoşlanmadığını” ya da “nefret ettiğini” belirtirken, anketörlerin yüzde 63'ü Trump için aynı olumsuz düşüncelere sahip olduklarını ifade etti.

Araştırmaya göre Hillary Clinton’ın kadınlar arasındaki popülaritesi Trump’a göre daha fazla. Kadınların yüzde 54’ü Clinton’dan yana olduklarını belirtirken Trump’ı destekleyen kadınların yüzdesi 36.



Clinton, siyahi ve Latin kökenli vatandaşların arasında da Trump’a göre daha fazla tercih edildiği görülüyor. Ankette yer alan siyahi vatandaşların yüzde 82’si, Hispaniklerin ise yüzde 64’ü Clinton’ı desteklediklerini kaydetti. Beyaz seçmenler arasındaki ibre ise Trump’tan yana. Beyaz Amerikalıların yüzde 52’si Trump derken, Clinton’ı destekleyenler yüzde 38'de kaldı.