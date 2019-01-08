Donald Trump "duvar krizi" konusunda ABD halkına seslenecek

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam (8 Ocak 2019) ABD doğu zaman dilimine göre saat 21.00'da bir açıklama yapacak. Açıklama ABD'nin Meksika sınırındaki "insani ve ulusal kriz" üzerine olacak.

Trump'ın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yapacağı açıklamalar canlı olarak yayınlanacak.

ABD hükümeti Demokratların Trump'ın "sınır duvarı" için fon isteğine destek vermeyince 22 Aralık 2018'de kısmen kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Trump duvarın inşaa edilmesi için "ulusal acil durum" ilan edilebileceğini belirtmişti.

Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

" Salı akşamı doğu saatiyle 9'da Güney sınırımızdaki insani ve ulusal kriz hakkında ulusa sesleneceğimi memnuniyetle bildiririm"