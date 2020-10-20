Donald Trump: Dr. Fauci bir felaket, onu dinlesem 500 bin kişi daha ölmüştü

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en üst düzey Koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci'yi "bir felaket" olarak nitelendirdi.

Trump, seçim kampanyası yetkilileriyle yaptığı tele-konferans konuşmasında Fauci ve Koronavirüs salgını konusunda hükûmete danışmanlık yapan diğer bilim insanlarını hedef aldı.

Gazetecilerin de katılmasına izin verilen toplantıda Trump, "Fauci bir felaket. cc" dedi.

Halkın bilim insanlarının söylediklerini dinlemekten yorulduğunu ifade eden Trump, "İnsanlar artık rahat bırakılmak istiyor. Fauci ve bütün bu aptalları dinlemekten sıkıldılar" diye konuştu.

Trump daha sonra, "Fauci iyi insandır. Yaklaşık 500 yıldır görev yapıyor" sözleriyle devam etti.

Fauci, Trump kampanyasının bir reklam filminde sözlerini bağlamından kopararak kullanmasını tepki göstermiş, geçen günlerde de ABD liderinin Koronavirüs'e yakalanmasına şarşırmadığını ifade etmişti.