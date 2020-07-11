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Dünya

Donald Trump: ABD, NATO'dan ayrılmak istemiyor

11 Temmuz 2020 20:42

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin NATO ile olan ilişkisine yönelik olarak, "ABD, NATO'dan ayrılmak istemiyor" dedi.

ABD’nin müttefiklerinin NATO'ya olan paylarını ödemek zorunda olduklarını vurgulayan Trump, şunları söyledi: "Üye ülkelerin adil olarak paylarını ödemelerini istiyorum. Neredeyse hiçbir şey ödemeyen bazı ülkeler vardı ve şimdi ödüyorlar.

Bana o büyük soruyu sordular. NATO'dan çıkar mısın? Ben de ‘Evet gidecektim’ dedim. Eğer bu cevabı vermeseydim bazı ülkeler hala ödeme yapmayacaklardı."

Trump, NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamalarının NATO taahhütleri kapsamında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si olduğunu fakat bunun yeterli olmadığının altını çizdi.

John Bolton, Trump'ın NATO'dan çekilme kararı aldığını iddia etmişti

Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni çıkardığı kitapta Trump’ın 2018 NATO zirvesinde NATO'dan çekilme kararı aldığını iddia etmişti.

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