T24 LogoT24 Logo
Dünya

Donald Trump'a Twitch darbesi; nefret söylemi nedeniyle hesabı askıya alındı

30 Haziran 2020 19:34

İnternetten canlı yayın platformu Twitch, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel hesabını "nefret söylemi" içerdiği gerekçesiyle askıya aldı.

The Verge isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Trump'ın 2016 başkanlık seçim kampanyasının başlangıcında, Meksikalı göçmenlerle ilgili "Ülkeye uyuşturucu getiriyorlar, suç getiriyorlar. Onlar tecavüzcüler." ifadelerini kullandığı miting konuşmasının yeniden yayımlanması nedeniyle söz konusu hesaba tedbir getirildi.

Trump'ın 2020 seçim kampanyasının başlangıcı olarak Tulsa'da yaptığı mitingin yayını sırasındaki izleyicilerin ırkçı yorumlarına da uyarılar konuldu.

Twitch: Kurallarımızı ihlal ediyorsa gereken yapılacaktır

Şirket, tedbirle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Twitch'teki herkes gibi, politikacılar da Hizmet Şartları ve Topluluk Kurallarına uymak zorundadır. Bir içerik siyasi olduğu için veya haber değeri var diye bundan muaf tutulmayacaktır. Bize şikâyet edilen içerikler hakkında, eğer kurallarımızı ihlal ediyorsa gereken yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın popüler bir kişisel hesabının olduğu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ABD Başkanının bazı paylaşımlarına, topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle "kötü davranış", "manüple edilmiş medya" ve "şiddeti yüceltme" uyarıları konulmuştu.

ETİKETLER

donald trumptwitchnefret söylemi trumpdonald trump twitch esabı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24