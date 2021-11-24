Donald Trump'a tekvandoda 9. seviye siyah kuşak verildi

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Eski ABD başkanı Donald Trump'a tekvando sporunun yönetim organizasyonu Kukkwon tarafından 9. seviye siyah kuşak verildi.

Kemer, Trump'a yaşadığı Florida'daki Mar-a-Lago tatil köyünde Kukkiwon Başkanı Lee Dong-sup tarafından verildi. Kukkiwon'un sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda Trump'ın kırmızı kravatı ve beyaz gölmeği üzerine geleneksel tekvando üniformasını giydiği ve siyah kuşağı taktığı görülüyor.

Trump'ın kemeri aldıktan sonra, "Bu onursal sertifikayı almak benim için bir onur ve tekvandonun kendini savunmak için müthiş bir dövüş sanatı olduğunu düşünüyorum. Bir gün Kukkiwon tekvando takımının gösterisini izlemek istiyorum" dedi.

9. seviye siyah kuşak, tekvandoda bir kişinin ulaşabileceği en yüksek seviye. 2013'te aynı kemer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de verilmişti. İki liderin de daha önce tekvando yaptığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.