T24 LogoT24 Logo
Spor

Donadoni: Başkan futboldan anlamıyordu

Napoli'deki teknik direktörlük görevine son verilen Roberto Donadoni, kulüp başkanını sert bir şekilde eleştirdi.

07 Ekim 2009 03:00

Napoli'deki teknik direktörlük görevine son verilen Roberto Donadoni, başkan Aurelio De Laurentiis'e sert eleştiriler getirdi. Donadoni, De Laurentiis'in futboldan anlamadığını savundu.

Milan'ın Avrupa'da fırtınalar estiren Gullit, Rijkaard, Van Basten’li kadrosunun en önemli üyelerinden biri olan Roberto Donadoni, teknik direktörlük kariyerinde henüz aradığını bulamadı.

Geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası İtalya Milli Takımı’ndaki görevi son bulan Donadoni, Napoli'de de tutunamadı.

7. hafta sonunda görevine son verilen Donadoni, başkan Aurelio De Laurentiis'e tepki gösterdi. Film yapımcısı De Laurentiis'in futbol bilgisinin çok kısıtlı olduğunu savunan Donadoni, "Laurentiis futboldan pek anlamıyor ancak sürekli işimize karışmak istiyor. Bunu yapmak istiyorsa takımla daha yakın olmalı" ifadelerini kullandı.

Donadonı'nin eleştirilerine karşın Napoli, De Laurentiis'in kulübün başına geçtiği 2004 yılından bu yana önemli başarıların altına imza attı. De Laurentiis, iflastan kurtardığı kulübü akılcı transferlerle yeniden Serie A'nın önemli aktörlerinden biri haline getirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24