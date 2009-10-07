Donadoni: Başkan futboldan anlamıyordu

Napoli'deki teknik direktörlük görevine son verilen Roberto Donadoni, başkan Aurelio De Laurentiis'e sert eleştiriler getirdi. Donadoni, De Laurentiis'in futboldan anlamadığını savundu.



Milan'ın Avrupa'da fırtınalar estiren Gullit, Rijkaard, Van Basten’li kadrosunun en önemli üyelerinden biri olan Roberto Donadoni, teknik direktörlük kariyerinde henüz aradığını bulamadı.



Geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası İtalya Milli Takımı’ndaki görevi son bulan Donadoni, Napoli'de de tutunamadı.



7. hafta sonunda görevine son verilen Donadoni, başkan Aurelio De Laurentiis'e tepki gösterdi. Film yapımcısı De Laurentiis'in futbol bilgisinin çok kısıtlı olduğunu savunan Donadoni, "Laurentiis futboldan pek anlamıyor ancak sürekli işimize karışmak istiyor. Bunu yapmak istiyorsa takımla daha yakın olmalı" ifadelerini kullandı.



Donadonı'nin eleştirilerine karşın Napoli, De Laurentiis'in kulübün başına geçtiği 2004 yılından bu yana önemli başarıların altına imza attı. De Laurentiis, iflastan kurtardığı kulübü akılcı transferlerle yeniden Serie A'nın önemli aktörlerinden biri haline getirmişti.