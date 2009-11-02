Domuzun gen haritası çıkarıldı

Bir uluslararası bilim adamı grubu, evcil domuzun gen haritasını çıkardı.

Bilim adamlarının bu çalışmasıyla, hem domuzlar hem de insanlar için yeni tedavi yollarının bulunması ve yeni bir domuz gribi aşısı çabalarına yardımcı olması bekleniyor.

Araştırmacılar çalışmalarının sonuçlarını bugün Birleşik Krallık'taki Hinxton'da Wellcome Trust Sanger Kurumunda düzenlenen toplantıda açıkladı.

Illinois Üniversitesi'nden profesör Larry Schook, toplantıda, buldukları bu yeni bilgiyi kullanmanın yollarını tartışacaklarını bildirdi.

Schook ve meslektaşlarının gen haritasını çıkardıkları kızıl tüylü Durac domuzunun, dünya çapında domuz üretiminde kullanılan 5 büyük cinsten biri olduğu kaydedildi.