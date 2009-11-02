T24 LogoT24 Logo
Dünya

Domuzun gen haritası çıkarıldı

02 Kasım 2009 02:00

Bir uluslararası bilim adamı grubu, evcil domuzun gen haritasını çıkardı.
     Bilim adamlarının bu çalışmasıyla, hem domuzlar hem de insanlar için yeni tedavi yollarının bulunması ve yeni bir domuz gribi aşısı çabalarına yardımcı olması bekleniyor.
     Araştırmacılar çalışmalarının sonuçlarını bugün Birleşik Krallık'taki Hinxton'da Wellcome Trust Sanger Kurumunda düzenlenen toplantıda açıkladı.
     Illinois Üniversitesi'nden profesör Larry Schook, toplantıda, buldukları bu yeni bilgiyi kullanmanın yollarını tartışacaklarını bildirdi.
     Schook ve meslektaşlarının gen haritasını çıkardıkları kızıl tüylü Durac domuzunun, dünya çapında domuz üretiminde kullanılan 5 büyük cinsten biri olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24