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Yaşam

Domuzları 70 yaşındaki çiftçiyi yedi!

Yetkililer domuzların yaklaşık 320 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti

03 Ekim 2012 12:36

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde yetkililer bir çiftçinin nasıl domuzları tarafından parçalanıp yendiğini araştırıyor.

Geçen Çarşamba günü deniz kıyısındaki çiftliğinde bulunan hayvanlarına yem vermeye gitmesinin ardından 70 yaşındaki Terry Vance Garner'dan haber alınamamıştı.

Bir akrabası domuzların bulunduğu yerde çiftçinin takma dişlerini ve bazı vücut parçalarını bulduysa da, cesedin geri kalanı yendiğinden bulunamadı.

Bölgeye bakan başsavcılık, hayvanlardan birinin daha önce Garner'a karşı saldırgan olduğunu söyledi. Yine de dedektifler, çiftçinin başına kalp krizine benzer tıbbi bir olay gelmiş olabileceğini de araştırıyor. Yetkililer domuzların yaklaşık 320 kilogram ağırlığında olduğunu belirtiyor. (BBC Türkçe)

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