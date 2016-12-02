'Domuzbağıyla işkence" iddiasına Bakanlıktan yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlüye, "domuz bağıyla işkence yapıldığı" iddialarını yalanladı.

CTE Genel Müdürlüğünden, bazı basın yayın organlarında yer alan "Domuz bağıyla işkence yapıldı" başlıklı habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü S.A'nın 16 Kasım'da, odakapısını açmaya gelen görevli personele elindeki cam parçalarıyla saldırdığı vurgulanan açıklamada, hükümlünün, kendisine ve çevresine zarar vermesini önlemek amacıyla doku hasarı ve travma önleyici odaya alındığı ifade edildi.

Hükümlünün, sakinleştiğinin görülmesiyle odadan çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doku hasarı ve travma önleyici odada bulunduğu süreç içerisindeki tüm görüntüleri kayıt edilmiştir. Basında yer alan haberler tamamen asılsız olup, hükümlü S.A'ya domuz bağı veya herhangi bir usül ile işkence yapılması söz konusu değildir.

Sonuç olarak, ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların kendisine ve çevresine zarar vermesini önlemeye yönelik her tedbirin 'işkence'

olarak ifade edilmesi hukuki olmadığı gibi basın ahlak kurallarına da uygun değildir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır."