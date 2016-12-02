T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Domuzbağıyla işkence" iddiasına Bakanlıktan yalanlama

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hükümlüye domuz bağı ile işkence yapıldığı iddia edilmişti

02 Aralık 2016 01:44

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlüye, "domuz bağıyla işkence yapıldığı" iddialarını yalanladı.

CTE Genel Müdürlüğünden, bazı basın yayın organlarında yer alan "Domuz bağıyla işkence yapıldı" başlıklı habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü S.A'nın 16 Kasım'da, odakapısını açmaya gelen görevli personele elindeki cam parçalarıyla saldırdığı vurgulanan açıklamada, hükümlünün, kendisine ve çevresine zarar vermesini önlemek amacıyla doku hasarı ve travma önleyici odaya alındığı ifade edildi.

Hükümlünün, sakinleştiğinin görülmesiyle odadan çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doku hasarı ve travma önleyici odada bulunduğu süreç içerisindeki tüm görüntüleri kayıt edilmiştir. Basında yer alan haberler tamamen asılsız olup, hükümlü S.A'ya domuz bağı veya herhangi bir usül ile işkence yapılması söz konusu değildir.

Sonuç olarak, ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların kendisine ve çevresine zarar vermesini önlemeye yönelik her tedbirin 'işkence'
olarak ifade edilmesi hukuki olmadığı gibi basın ahlak kurallarına da uygun değildir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

ETİKETLER

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevidomuz bağıişkence

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24