Domuz sürüsüne çarpan ambulans devrildi: 3 yaralı (2)

SAĞLIK MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ

Felahiye yolu Güneşli mevkiinde hasta sevkinden dönen ambulansın domuz sürüsüne çarpması sonucu devrilen ambulansta yaralanan 3 sağlık görevlisini Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kaza sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan 3 sağlık personelinin durumu hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yaralı sağlık personeli ile bire bir görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık Müdürü Benli ziyaret sonrası yaptığı açıklamada \" Çok şükür ki arkadaşlarımızın hayatı tehlikeleri yok, vücutlarında kırıklar mevcut, tedavileri devam ediyor” dedi.