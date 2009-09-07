Domuz sandığı arkadaşını vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılıkların ardında domuz olduğunu düşünerek av tüfeğiyle ateş açan kişi, arkadaşının ölümüne neden oldu.



Akbaş köyünde orman işçisi olarak çalışan Mehmet Cansız (37), çalılıkların arasından sesler geldiğini duyarak, av tüfeğiyle sesin geldiği yöne bir el ateş açtı. Daha sonra çalılıkların yanına giden Cansız, mesai arkadaşı Celal Armağan'ı (24) göğsünden vurduğunu gördü.



Cansız, ağır yaralı arkadaşını otomobille Serik Devlet Hastanesine götürdü. Celal Armağan, burada hayatını kaybetti.



Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Cansız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



