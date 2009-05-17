Domuz gripli aileden 4 kişi temiz çıktı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Bakar, Haseki Hastanesinde domuz gribi tedavisi altına alınan 2 kişinin ailesinde bulunan 4 kişide negatif sonuç çıktığını bildirdi.



İstanbul Sağlık Müdürlüğü Kriz Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Domuz gribi" teşhisiyle tedavi altına alınan 2 kişiye ABD'de grip tanısı konulduğunu bildirdi.



Bakar, hastaneye götürülen 6 kişilik ailede, "Domuz gribi" tanısı konulan 2 hastanın dışında, tetkiklerin gerçekleştirildiği 4 kişide sonucun negatif çıktığını belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü’nün ve Sağlık Bakanlığı’nın internet sitelerinde yer alan bilgilere göre normal gripten ölen kişi sayısının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Bakar, şöyle konuştu:



"Bakanlığımızın domuz gribi ile ilgili aldığı önlemler optimum önlemlerdir. Avrupa ülkelerinden çok daha fazla tedbir alıyoruz. Ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Bana göre çok iyi tedbirler alınıyor. İnsanların ellerini yıkaması, ilişkilerine dikkat etmesi sağlanıyor. Sokakta maskeyle dolaşmaya gerek yok."



Bakar, aynı uçakta olan kişilerle de görüştüklerini, ancak bu kişilerin normal hayatlarına devam edebileceklerini belirterek, kendileriyle muayenelerini yapmak, ilaç vermek, eğer isterlerse maske vermek ve genel anlamda bilgilendirme yapmak amacıyla irtibat kurduklarını söyledi.



Kendisinde "Domuz gribi" belirtileri gören kişilerin başvurmaları için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesini belirlediklerini ifade eden Bakar, buralarda aldıkları önlemlerin tamamen hasta haklarının korunmasına yönelik olduğunu vurguladı.



Mehmet Bakar, panik ortamının yaratılmasının gerek olmadığına, bu durumda "112 acil servisleri" arayanların artacağına dikkati çekerek, "112 servisi günde 100 bin kere aranıyor. Aşağı yukarı 3 bin kişi sağlık nedeniyle arıyor. Yaklaşık bin kişiyi de hastaneye taşıyoruz. Geriye kalan 97 bin kişi dalga geçmek, sohbet etmek için arıyor" dedi.



Bakar, "Domuz gribi" teşhisi koyulan kişilerle aynı uçakta bulunanlara içeriğinde dikkat etmeleri gereken hususların yer aldığı bir bilgilendirme yazısı dağıttıklarını ifade etti.



Bilgilendirme yazısı



Söz konusu bilgilendirme yazısında ise şu bilgiler yer alıyor:



"Hastalıktan korunabilmeniz için ilaç kullanımı gerekmektedir. Size ilaç ulaştırabilmemiz için adresinizi bildiriniz. Hastalığa yakalanma ihtimaliniz olduğu için bu süre zarfında kalabalık ortamlardan uzak durunuz, başka kişilerle yakın temastan kaçınınız, ellerinizi sık sık sabunla yıkayınız. 21 Mayıs 2008 tarihine kadar 38 derece ve üzeri ateş ile birlikte yaygın kas ağrısı veya boğaz ağrısı olması durumunda bulunduğunuz yerden dışarıya çıkmadan 112 numaralı telefonu arayınız. Aradığınızda da 'Ben domuz gripli hastayla aynı uçakta yolculuk yapan kişiyim' ifadesini kullanınız. Sağlık personeli bulunduğunuz yerde sizi ziyaret ederek, sağlığınız için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak ve sizi bilgilendirecektir."



İki hastanın tedai altında tutulduğu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesindeki vatandaşların da maske taktıkları gözlendi.



(AA)

