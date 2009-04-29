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Sağlık

Domuz gribinin çaresi bu çocukta mı?

Bilim insanları dünyayı sarsan domuz gribini atlatan 4 yaşındaki Edgar'ı inceliyor...

29 Nisan 2009 03:00

Bilim insanları dünyayı sarsan domuz gribini atlatan 4 yaşındaki Edgar'ı inceliyor...

Dünyayı saran domuz gribi salgını için alarm durumu verilirken, bilim insanları bu çocuğun peşinde düştü. 

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Adı Edgar Hernandez Hernandez. Henüz 4 yaşında ve küresel bir tehdit haline gelen domuz gribinin çıkış noktası, kaynağı sayılan Meksika'daki dev domuz çiftliğinin yanında yaşıyor. Meksika'nın doğu kesimindeki La Gloria kasabasındaki bu dev çiftlikte ailesi çalıştığından onun da günleri, çiftlikte annesinin yanında geçiriyor.

Nisan ayının başında, aniden ateşlendi, baş ağrıları çekti, boğazı sızladı ve ishal oldu. Edgar'la birlikte 450 kadar kişi daha aynı şikâyetlerle doktora başvurmuştu. Bu yüzden bir salgından şüphelenildi ve eşitli testler yapıldı. Domuz gribi virüsü için test yaptılar ve küçük Edgar pozitif çıktı.

Ona uygulanan geleneksel tedaviye hemen cevap veren Edgar kısa sürede iyileşti. Şimdi turp gibi ve asıl önemlisi testleri, bu hastalığa hiçbir zaman yakalanmamış kadar temiz çıktı. İşte bu nedenle, Edgar'ın gösterdiği gelişmeden, başkent Meksiko City'deki Salgınla Mücadele Merkezi de, ABD'deki sağlık kurumları da haberdar edildi.

Şimdi ABD'den bir grup uzman, küçük Edgar'ı incelemek üzere Meksika'ya gitti. Karantina altına alınan La Gloria'ya girebilmek için özel kıyafet ve teçhizatlarını da yanlarında götürdüler.

Dünyayı tehdit eden salgının ilacının Edgar'ın kanında olabileceği, herkesi kurtarabilecek bir ilacın geliştirilmesine yardımcı olabilecek antikorun onda olabileceğini düşünen uzmanlar, heyecanla La Goria'daki domuz çiftliğinin yakınında yaşayan bu çocuğun peşine düşerken Edgar, olanlardan habersiz oynamaya devam ediyor.

Uluslararası AP haber ajansının muhabirleri de ona dün ulaştılar ve bol bol fotoğraflarını çekip hikâyesini öğrendiler. Birçok gazete ve televizyonun muhabirleri de ona ulaşmak için uğraşıyor.

Bölge halkı ise ilk kez seslerini duyurabilme fırsatını yakaladıkları için memnun. Çünkü onlar, yıllardır etrafa mikrop saçan, kokusundan müthiş rahatsızlık çektikleri ve pek çok hastalığın kaynağı olarak gördükleri Amerikan şirketlerinin işlettiği bu domuz çiftliklerine karşı seslerini duymaya başladılar. Oysa bugüne kadar hiçbir şikâyetlerine kulak asan olmamıştı.

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