'Domuz gribi vakaları kontrol altında'

Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, ülkedeki domuz gribi vakalarının kontrol altında olduğunu söyledi.



Basın toplantısı düzenleyen Jose Angel Cordova, Meksika'nın, test örneklerini geliştirebilmek için uluslararası yardım aldığını belirterek, domuz gribiyle ilgili araştırmaların şimdiki gibi sürmesi durumunda, aşısının 6 ay içinde elde edilebileceği umudunda olduğunu bildirdi.



Cordova, Meksika'da, 12'si ölümlü 260 doğrulanmış domuz gribi vakası belirlendiğini belirterek, kuşkulu ölümler ve vakalarla ilgili güncellemeleri ise durduracaklarını kaydetti.



Meksika'da, doğrulanmış ve doğrulanmamış vakalarla birlikte domuz gribinden ölenlerin sayısının 180'i bulduğu, hasta sayısının da yine doğrulanmış ve doğrulanmamışlarla birlikte 2 bin 500 civarında olduğu belirtiliyor.

