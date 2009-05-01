T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Domuz gribi vakaları kontrol altında'

01 Mayıs 2009 02:10

Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, ülkedeki domuz gribi vakalarının kontrol altında olduğunu söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Jose Angel Cordova, Meksika'nın, test örneklerini geliştirebilmek için uluslararası yardım aldığını belirterek, domuz gribiyle ilgili araştırmaların şimdiki gibi sürmesi durumunda, aşısının 6 ay içinde elde edilebileceği umudunda olduğunu bildirdi.

Cordova, Meksika'da, 12'si ölümlü 260 doğrulanmış domuz gribi vakası belirlendiğini belirterek, kuşkulu ölümler ve vakalarla ilgili güncellemeleri ise durduracaklarını kaydetti.

Meksika'da, doğrulanmış ve doğrulanmamış vakalarla birlikte domuz gribinden ölenlerin sayısının 180'i bulduğu, hasta sayısının da yine doğrulanmış ve doğrulanmamışlarla birlikte 2 bin 500 civarında olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24