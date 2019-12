Domuz gribi şubatta zirve yapacak

Sağlık Bakanlığı domuz gribinden ölenlerin sayısının 195'e ulaştığını açıkladı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer: Dünyada 7 bin kişi öldü. H1N1'in şubat ayında en üst seviyeye çıkması bekleniyor



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, domuz gribi vakalarının Şubat ayında en üst seviyeye ulaşacağını, Nisan’da ise hastalığın en az seviyeye ineceğini söyledi. Usluer Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada bugüne kadar 7 bin kişinin domuz gribinden öldüğünü ifade etti.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Usluer, tüm dünyada domuz gribi vakası sayısı ile yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısının dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtti.



Ay sonunda büyük artış



Türkiye’de domuz gribi nedeniyle ölen hasta sayısının 100’ü geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Usluer, bu ay sonunda hasta sayısında büyük artış yaşandığını kaydetti.



Prof. Dr. Usluer, şöyle konuştu: “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada bugüne kadar 7 bin kişi domuz gribinden öldü. Dünyadaki artış gibi Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu. Son bir aylık sürece baktığımızda 15 Ekim’de Türkiye’de hasta sayısının 600 civarında olduğunu görüyoruz. 27 Ekim’de bu hastalıktan dolayı ölen iki kişiyken kasımın sonunda olgu sayısının arttığına tanık oluyoruz. Bu henüz pandemik grip için pik denilecek bir dönem değil. Şubat ayında hastalığın pik yapacağını düşünüyoruz. Şubat ayında en yüksek sayıya ulaşan vaka sayısının nisan ayı sonuna kadar en az seviyeye ineceğini tahmin ediyoruz.”



Gençler risk altında



Havaların çok soğuk olmadığı bir dönemde hasta sayısının bu kadar artmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Usluer, şunları söyledi: “Kaybettiğimiz hasta sayısındaki artış, önümüzdeki aylarda bu durumun önem taşıyacağını, daha farklı rakamların gündeme geleceğini gösteriyor. Ölen hastaların yüzde 46’sının 6 ayın üzerindeki çocuklarla 24 yaş arasındaki genç popülasyon olduğunu görüyoruz. Dünyada da pandemik gripten en çok etkilenen hasta grubu 6 ay üzeri çocuklar ve 24 yaşındaki kişiler. Yaşamını yitiren bu gruptaki hastaların yüzde 56’sında kronik bir hastalık olduğunu, geri kalanlarında ise hiçbir risk faktörü olmadığını görüyoruz. Tüm bunları bir arada değerlendirdiğimizde tüm dünyada genç popülasyon risk altında görülüyor.”

Prof. Dr. Usluer, korunmada en etkili silahın aşılama olduğunu belirterek, bu konuda hekimlere ve eğitimcilere büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.



Aşılama konusunda hekimlerin duyarlı olması gerektiğini kaydeden Usluer, şöyle konuştu: “Öğretmenlerin velilere ve çocuklara aşının yararları konusunda bilgi vermeli. Dünyada 16 ülkede grup aşılanmasına başlandı. Bu ülkelerde 65 milyon doz aşı kişilere uygulandı. Aşıyla ilişkilendiren ölümlerin otopsileri sonucunda, bunların hiçbirinin aşıyla ilgisinin bulunmadığı saptandı.”



Mutasyon riski bilinmiyor



Prof. Dr. Usluer, domuz gribiyle ilgili bilinen en önemli özelliklerden birinin de virüsün mutasyona uğraması ve yapısını değiştirmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bir pandemi sürecinde mutasyon olasılığı her zaman var ama bu olasılık ne düzeyde bilemiyoruz. Mutasyon olduğunda klinik seviye daha da ağırlaşabilir. Mevcut aşı etkisiz kalabilir. Bunların hepsi olasılıklar dahilinde. Ukrayna’da olgu sayısında çok hızlı artış ve ölümden söz ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, Norveç’te dört hastada pandemik virüste mutasyon saptandı. ABD, Brezilya, Çin ve Ukrayna’da da benzer mutasyonların görüldüğü belirlendi. Bu klinik açıdan ne kadar önemli bunu araştırmak lazım.”