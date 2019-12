Domuz gribi öldürüyor!

Meksika'da patlak veren domuz gribi salgını nedeniyle başkent Meksiko'da okul, müze, kütüphane ve devlet tiyatrolarının kapatıldığı bildirildi.



Federal hükümetin, salgını kontrol altına almak için başkent Meksiko'da okul, müze, kütüphane ve tiyatroları kapattığı kaydedildi.



Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova da başkent Meksiko'da 20 kişinin domuz gribinden öldüğünün doğrulandığını, ülkede 1004 kişinin bu hastalığa yakalandığını söyledi.



Cordova, düzenlendiği basın toplantısında, domuz gribinden ölüm oranında yavaşlama gözlendiğini, salgın nedeniyle Meksika sınırlarını kapatma planının olmadığını bildirdi.



Salgının, 20 milyon nüfusa sahip Meksiko'dan dünyaya yayılmasından endişe ediliyor.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Meksika'da nadir görülen domuz gribi salgınında en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, normalde domuzlarda ortaya çıkan, ancak nadiren insanlarda görülen hastalıkla ilgili yüzlerce vakanın bildirildiğini açıklamıştı.



ABD’de 8 kişide görüldü



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 8 kişiye domuz gribi tanısı koyulduğunu açıkladı.



Merkezin yöneticisi Dr. Richard Besser, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 8 kişinin domuz gribine yakalandığını belirterek, bu salgının yol açtığı sağlık tehditinin tam anlamıyla değerlendirilmesi için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.



ABD ve Meksika'da görülen vakalarda şimdiye dek bakılan genetik unsurların aynı olduğunu belirten Besser, salgını, insanları tecrit veya tedavi ederek ya da aşılayarak kontrol altına almaya çalışmak için çok geç olabileceğini de sözlerine ekledi.



WHO Sözcüsü, ABD'nin güneybatısındaki Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde bilinen vakaların sayısının 7 olduğunu bildirmişti.