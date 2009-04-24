T24 LogoT24 Logo
Dünya

Domuz gribi öldürüyor!

Meksika'da domuz gribi salgını nedeniyle başkent Meksiko'da 20 kişi hayatını kaybetti. Hastalık, ABD'de de 8 kişide görüldü.

24 Nisan 2009 03:00

Meksika'da patlak veren domuz gribi salgını nedeniyle başkent Meksiko'da okul, müze, kütüphane ve devlet tiyatrolarının kapatıldığı bildirildi.

Federal hükümetin, salgını kontrol altına almak için başkent Meksiko'da okul, müze, kütüphane ve tiyatroları kapattığı kaydedildi.

Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova da başkent Meksiko'da 20 kişinin domuz gribinden öldüğünün doğrulandığını, ülkede 1004 kişinin bu hastalığa yakalandığını söyledi.

Cordova, düzenlendiği basın toplantısında, domuz gribinden ölüm oranında yavaşlama gözlendiğini, salgın nedeniyle Meksika sınırlarını kapatma planının olmadığını bildirdi.

Salgının, 20 milyon nüfusa sahip Meksiko'dan dünyaya yayılmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Meksika'da nadir görülen domuz gribi salgınında en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, normalde domuzlarda ortaya çıkan, ancak nadiren insanlarda görülen hastalıkla ilgili yüzlerce vakanın bildirildiğini açıklamıştı.

ABD’de 8 kişide görüldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 8 kişiye domuz gribi tanısı koyulduğunu açıkladı.

Merkezin yöneticisi Dr. Richard Besser, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 8 kişinin domuz gribine yakalandığını belirterek, bu salgının yol açtığı sağlık tehditinin tam anlamıyla değerlendirilmesi için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

ABD ve Meksika'da görülen vakalarda şimdiye dek bakılan genetik unsurların aynı olduğunu belirten Besser, salgını, insanları tecrit veya tedavi ederek ya da aşılayarak kontrol altına almaya çalışmak için çok geç olabileceğini de sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Meksika'da nadir görülen domuz gribi salgınında en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, normalde domuzlarda ortaya çıkan, ancak nadiren insanlarda görülen hastalıkla ilgili yüzlerce vakanın bildirildiğini açıklamıştı.

WHO Sözcüsü, ABD'nin güneybatısındaki Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde bilinen vakaların sayısının 7 olduğunu bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24