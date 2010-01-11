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Dünya

Domuz Gribi' ni ilaç firmaları mı başlattı?

Avrupa Konseyi Sağlık Birimi şefi Wolfgand Wogard, Domuz gribi salgınının büyük ilaç firmaları tarafından ortaya çıkarıldığını iddia etti.

11 Ocak 2010 02:00

T24- Avrupa Konseyi Sağlık Birimi Şefi Wolfgand Wogard Domuz gribi salgınının dünya çapındaki panikten faydalanmak isteyen ilaç firmalarının başlattığı “sahte bir salgın” olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Wogard, Domuz gribi tedavisinde kullanılan ilaç ve koruyucu aşıları üreten şirketleri Dünya Sağlık Örgütü’nün domuz gribini bir salgın olarak tanımlama kararını etkilediğini savundu. Bu sayede ilaç firmaları “dev kazançlar” elde ederken, İngiltere dahil pek çok ülke zaten kısıtlı olan sağlık bütçelerini bu nispeten hafif hastalığa karşı aşı kampanyaları düzenlemek için harcadı.

Wogard’ın bu süreçte ilaç firmalarının rolünün incelenmesi yönündeki teklifi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sorumluluğunu da üstlenen Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi’nde kabul edildi.Konuyla ilgili acil durum müzakereleri önümüzdeki ay yapılacak.

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