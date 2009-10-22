T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Domuz gribi iki metreden bile bulaşabiliyor

Domuz gribi virüsünün insandan insana bir-iki metre mesafeden bile bulaşabildiği bildirildi.

22 Ekim 2009 03:00

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çağrı Büke, domuz gribi virüsünün insandan insana bir -iki metre mesafeden bile bulaşabildiğini söyledi.

Büke, domuz gribinin mevsimsel gripten farklı olarak ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle de ortaya çıktığını anlattı.

Büke, “Araştırmalarda, virüsten en çok etkilenenlerin akciğer, kalp ve şeker hastaları, sıfır -altı ay arası bebeğe sahip ebeveynler ve bebek bakıcıları, 10 yaşına kadar çocuklar ve obezler olduğu ortaya konuldu.

Virüsten hastalığın belirti gösterdiği ilk 24-36 saat içerisinde antiviral ilaç kullanımı, el temizliği, kapalı ortamların havalandırılması ve güneşlendirilmesiyle korunulabilinir” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24