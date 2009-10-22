Domuz gribi iki metreden bile bulaşabiliyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çağrı Büke, domuz gribi virüsünün insandan insana bir -iki metre mesafeden bile bulaşabildiğini söyledi.



Büke, domuz gribinin mevsimsel gripten farklı olarak ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle de ortaya çıktığını anlattı.



Büke, “Araştırmalarda, virüsten en çok etkilenenlerin akciğer, kalp ve şeker hastaları, sıfır -altı ay arası bebeğe sahip ebeveynler ve bebek bakıcıları, 10 yaşına kadar çocuklar ve obezler olduğu ortaya konuldu.



Virüsten hastalığın belirti gösterdiği ilk 24-36 saat içerisinde antiviral ilaç kullanımı, el temizliği, kapalı ortamların havalandırılması ve güneşlendirilmesiyle korunulabilinir” dedi.



