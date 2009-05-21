Domuz gribi haccı tehdit ediyor

Dünya genelinde 82 kişinin ölümüne neden olan domuz gribi, Müslümanların Hac ziyaretini de tehdit etmeye başladı.



Meksika ve ABD’-den sonra en fazla ölümün görüldüğü Mısır’da Sağlık Bakanı Hatim El Gabali karantina uyarısı yaptı:

“Hac için her yıl 3 milyon kişi Suudi Arabistan’a gidiyor. Bu sırada domuz gribine yakalanma ihtimalleri çok yüksek. Bakanlık olarak hacca gideceklerin hepsini karantina altına alabiliriz.”



Domuz gribi yüzünden hacca yasak getirilemeyeceğini bildiren Mısırlı bakan, “Benim görevim halkı uyarmak. İlla gideceğim diyenlere de başka zaman gitmelerini öneriyorum” dedi.



Mısır müftüsünün danışmanlarından İbrahim Negm de “Dünya Sağlık Örgütü domuz gribi alarmını 6’ncı seviyeye çıkarırsa, haccın ertelenmesini görüşmemiz gerekir” diye konuştu.



Ürdün Başmüftüsü Şeyh El Kudah, İslam ülkelerinin hac için oy birliğiyle iptal kararı alması gerektiğini söyledi.



Dubai Müftüsü Ahmed El- Haddad, umre ve hac ziyaretinin ertelenmesinden yana olduğunu dile getirdi



