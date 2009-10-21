T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Domuz gribi gençleri vuruyor

Amerika'da domuz gribinden hastanede tedavi görenlerin yarıdan fazlasını 25 yaşın altındaki gençler oluşturuyor.

21 Ekim 2009 03:00

Amerika'da domuz gribinden hastanede tedavi görenlerin yarıdan fazlasını 25 yaşın altındaki gençler oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, domuz giribi virüsü H1N1 nedeniyle hastaneye yatanların yarıdan fazlasını, 25 yaşın altındakilerin oluşturduğu bildirildi.

Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, 27 eyaletten alınan verilere göre, domuz gribinden hastaneye yatanların yüzde 53'ünü 25 yaşın altındakilerin oluşturduğunu, tedavi görenlerden sadece yüzde 7'sinin, 65 yaş ve üstü olduğu belirtildi.

Bu oranların, mevsimsel grip ile tamamen farklılık gösterdiğine işaret eden yetkililer, mevsimsel gripte hastaneye yatanların yüzde 60'nı, 65 yaş ve üstündekilerin oluşturduğunu bildirdiler.

Amerika Birleşik Devletleri'nde domuz gribinden ölenlerin dörtte bire yakınını, 25 yaşın altındakiler oluşturuyor.

Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Barack Obama'nın mevsimsel grip aşısı olduğu bildirildi.

Obama'nın domuz gribi H1N1 aşısını olmak için "sırasını bekleyeceği" belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24