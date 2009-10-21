Domuz gribi gençleri vuruyor

Amerika'da domuz gribinden hastanede tedavi görenlerin yarıdan fazlasını 25 yaşın altındaki gençler oluşturuyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nde, domuz giribi virüsü H1N1 nedeniyle hastaneye yatanların yarıdan fazlasını, 25 yaşın altındakilerin oluşturduğu bildirildi.



Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, 27 eyaletten alınan verilere göre, domuz gribinden hastaneye yatanların yüzde 53'ünü 25 yaşın altındakilerin oluşturduğunu, tedavi görenlerden sadece yüzde 7'sinin, 65 yaş ve üstü olduğu belirtildi.



Bu oranların, mevsimsel grip ile tamamen farklılık gösterdiğine işaret eden yetkililer, mevsimsel gripte hastaneye yatanların yüzde 60'nı, 65 yaş ve üstündekilerin oluşturduğunu bildirdiler.



Amerika Birleşik Devletleri'nde domuz gribinden ölenlerin dörtte bire yakınını, 25 yaşın altındakiler oluşturuyor.



Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Barack Obama'nın mevsimsel grip aşısı olduğu bildirildi.



Obama'nın domuz gribi H1N1 aşısını olmak için "sırasını bekleyeceği" belirtildi.

