Domuz gribi bir can daha aldı

Manisa'da domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Yusuf Demirtaş öldü.



Manisa'nın Salihli İlçesi'nden, domuz gribi şüphesiyle Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki Yusuf Demirtaş öldü. Manisa Devlet Hastanesi Başhekimi Salih Karabaş, “Hastayı 20.30 sıralarında kaybettik. Geldiğinden beri durumu iyi değildi. Zaten solunum cihazına bağlı yaşıyordu” dedi.



Demirtaş'ın raporunda zatüre tanısıyla öldüğü belirtilirken, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilen kan örneğinin sonucunun yarın öğle saatlerinde açıklanacağı bildirildi. Demirtaş'ın cenazesinin sabah saatlerinde yakınlarına teslim edileceği ve Salihli'de toprağa verileceği ifade edildi.



İlk ölüm haberi Ankara'dan gelmişti



Ankara'da 5 gün önce 29 yaşındaki bir hasta domuz gribi nedeniyle ölmüştü.