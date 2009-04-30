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Sağlık

Domuz gribi bilgisayarlara da sıçradı

Japonya'da şimdiye kadar rastlanmayan domuz gribi, ülkede "bilgisayar virüsü" şeklinde ortaya çıktı.

30 Nisan 2009 03:00

Japonya'da şimdiye kadar rastlanmayan domuz gribi, ülkede "bilgisayar virüsü" şeklinde ortaya çıktı.

Japonya'daki bulaşıcı hastalıklar kurumu (Inmi), internet sitesini ziyaret edenlerin, "dikkatinize" konulu bir elektronik posta aldığını duyurdu.

Inmi, bu postanın "domuz gribi hakkında bilgi" başlıklı eklentisinde bilgisayar virüsü olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, eklentinin açılmasının bilgisayara nasıl zarar verdiği konusunda bilgi verilmedi.

Elektronik postanın kullanıcılara rastgele gönderildiğinin sanıldığı kaydedildi.

Domuz gribi vakasına rastlanmayan Japonya da geniş önlemler alan ülkeler arasında bulunuyor.

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