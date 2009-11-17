Domuz gribi aşısı ilgi görmedi

Ç ocuklara aile onayıyla

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Domuz gribi olarak bilinen ‘Pandemik A’ gribine karşı koruyucu önlem olarak yapılmaya başlanan aşı uygulamasının 2. aşaması, tüm yaş gruplarındaki kronik hastalığı olanlarla altı ay - beş yaş arası çocukları kapsayacak şekilde başlatıldı. Ancak grip aşısına ilk gün beklenen ilgi olmaması nedeniyle başvuran herkese aşı yapıldı. Buna rağmen sağlık ocaklarına az sayıda kişi başvurarak aşı olmak istedi. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Yenimahalle’deki dört sağlık ocağına gün boyu aşı için gelen tek kişi olmadı. Okullarda da velilerin çoğunun çocuklarının aşılanmasını istemediği görüldü. Sağlık Bakanlığı ise domuz gribinden ölenlerin sayısının 13 artarak 73’e ulaştığını duyurdu.Domuz gribi aşısı için erişkinlerin sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvurularında kendi beyanları yeterli oluyor, herhangi bir belge istenmiyor. Altı ay ile beş yaş altındaki çocuklara ise aile onayı alındıktan sonra aşı yapılacak.Dünden itibaren sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvurup durumlarını beyan ederek aşı yaptırabilecekler şöyle:“Kronik bronşit, KOAH ya da astım gibi kronik akciğer hastaları, kronik kalp-damar hastaları, kalbinde doğumsal delik, damar ve kapak darlığı, kalbin bölümleri arasındaki bağlantı bozukluğu gibi rahatsızlığı olanlar, özellikle diyalize giren kronik böbrek hastaları, şeker başta olmak üzere metabolik hastalığı bulunanlar, siroz başta olmak üzere kronik karaciğer hastaları, anemi ve lösemi gibi kan hastalığı bulunanlar, kanser hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan diğer rahatsızlıkları olanlar.”Bunun dışında, altı ay ile beş yaş altındaki çocuklara da aile onayı alındıktan sonra aşı yapılacak. Okul çağındaki çocuklara aşı uygulaması başladığında da veli onayı olmadan aşı yapılmayacak. Domuz gribine karşı aşı uygulaması, ücretsiz olarak gönüllülük esasına göre yapılıyor. Hamilelere ise aşının etkinliğini artıran adjuvan maddesi bulunmayan özel aşılar yapılacak. Aşının koruyucu etkisi, en erken 10 gün sonra kendini gösteriyor.Aşı uygulamasının yapıldığı Yenimahalle Sağlık Grup Başkanı Dr. Vahap Şahin, dünden itibaren de kronik hastalığı olan ve altı ay-beş yaş arasındaki çocukların aşılanmasına başlandığına dikkati çekti.Kronik rahatsızlığı olan erişkinlere 0.5 mililitre olan bir seferlik tek doz aşı yapılacağını ifade eden Şahin, “Altı ay-10 yaş arasında çocuklara ise üç hafta arayla 0.5 mililitrelik birerden 2 doz aşı yapılacak” dedi. Vahap Şahin, Yenimahalle ilçesi için 35 bin çocuk nüfusun aşılanmasının hedeflendiğini dile getirerek, bugüne kadar yapılan aşı uygulaması sonrasında merkez sağlık ocağına ciddi bir yan etki bildirimi yapılmadığını söyledi. Şahin, Pandemik A gribi tedavisinde kullanılan Tamiflu tablet ve şuruplarının temininde bir sıkıntı olmadığını, il sağlık müdürlüğünce tüm kurumlara hasta vatandaşlara ücretsiz verilmek üzere dağıtımın yapıldığını bildirdi.Ancak Türkiye’de en az 73 kişinin ölmesine neden olan domuz gribinin aşısı beklenen ilgiyi görmedi. Örneğin Ankara Yenimahalle’deki dört sağlık ocağında aşı vardı ancak aşı olmak isteyen tek bir vatandaş gelmedi. İstanbul’da sağlık ocakları boştu.Fatih’teki bir sağlık ocağında dün az sayıda vatandaş vardı. Kronik astım hastası olan Abdüssamet Dicle, herhangi bir korkususunun bulunmadığını belirterek; “Herkes bu aşıyı yaptırmalı” dedi. Üç yaşındaki Uğur Kaftancıoğlu’nun annesi de, “Çocuğum şu ana kadar zaten defalarca aşı olmuştu. Bu aşının da onlardan farkı yok. Her aşının ufak tefek de olsa yan etkisi var. Ben de ilk fırsatta aşı olacağım” dedi.64 yaşındaki Neşet Şimşek de, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastası olduğunu belirterek, “Her yıl mevsimsel grip aşımı yaptırıyorum. Aşıdan korkmamak lazım” diye konuştu. Tahir Demirses isimli 69 yaşındaki KOAH hastası da, “Sağlığımızı korumak için geldik. Hekimlerimize güveniyorum” diye konuştu.